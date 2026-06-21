Psychoterror gegen psychisch kranke Frau (58)

Nachdem die Erwachsenen vorerst erfolglos versucht haben, eine Nachbarin aus dem Haus im burgenländischen Seewinkel zu ekeln, dürften nun die Jugendlichen mobilmachen.
Verwandte kann man sich ebenso wenig aussuchen wie Nachbarn, die einem die Hölle heiß machen – wie das in einer Wohnhausanlage im Seewinkel der Fall sein dürfte. Eine Frau (58) mit schweren psychischen Problemen bekommt seit Jahren regelmäßig Schreianfälle. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das nervt, wenn man Tür an Tür lebt.
Dauerläuten an der Tür und eine ramponierte Wand
Und was tun nun die Anrainer? Man sucht offensichtlich moralisch fragwürdige Mittel, den vermeintlichen Störenfried loszuwerden.
Die „Krone“ berichtete: Die Glocke an der Tür wurde mit Klebeband fixiert, was zu einem Dauerläuten führte. Bei der Gegensprechanlage steckte ein Zahnstocher und führte zum unerträglichen Gebimmel. Man trat gegen die Wand. Schließlich wurde eine Unterschriftenliste herumgereicht, die keine der Parteien initiiert haben will.
Der Fall liegt beim Bezirksgericht
Die Hausverwaltung sprach die Kündigung des Mietverhältnisses wegen Ruhestörung aus, das Bezirksgericht Neusiedl am See beschäftigt sich seit mehreren Monaten mit der Causa. Die Frau hat es noch zu keinem der Verhandlungstermine geschafft. Also wohnt sie immer noch dort und wird weiter von den Nachbarn schief angeschaut, so sie sich ausnahmsweise aus der Wohnung wagt, um die notwendigsten Besorgungen zu erledigen. Die 58-Jährige hat einen Erwachsenenvertreter und befindet sich in regelmäßiger psychologischer Behandlung.
Lautes Lachen nach dem nächsten Schreianfall
Es dürfte sich herumgesprochen haben, dass die Frau panische Angst davor hat, von Außerirdischen entführt zu werden. Wie ist sonst zu erklären, dass sieben Jugendliche regelmäßig vor ihren Balkon stehen, ihren Namen rufen und brüllen: „Die Aliens sind da!“
Freilich kriegt sie dann einen Schreianfall, und die Buben lachen. Als sie mitbekommen, dass sie von einem anderen Appartement aus gefilmt und fotografiert werden – Videoaufnahmen und Bilder liegen der „Krone“ vor – ruft einer: „Du hast ein schönes Auto!“ Tags darauf hat die Heckleuchte einen Sprung. Es mag Zufall sein. „Ich mache den Burschen keinen Vorwurf. Wahrscheinlich haben sie nur das dumme Geschwätz der Erwachsenen aufgeschnappt.“
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