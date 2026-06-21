Psychoterror gegen psychisch kranke Frau (58)

Der Fall liegt beim Bezirksgericht

Die Hausverwaltung sprach die Kündigung des Mietverhältnisses wegen Ruhestörung aus, das Bezirksgericht Neusiedl am See beschäftigt sich seit mehreren Monaten mit der Causa. Die Frau hat es noch zu keinem der Verhandlungstermine geschafft. Also wohnt sie immer noch dort und wird weiter von den Nachbarn schief angeschaut, so sie sich ausnahmsweise aus der Wohnung wagt, um die notwendigsten Besorgungen zu erledigen. Die 58-Jährige hat einen Erwachsenenvertreter und befindet sich in regelmäßiger psychologischer Behandlung.