Nachbarn kann man sich nicht aussuchen, oder doch?

Mit Unterschriftenliste von Tür zu Tür

Die Nordburgenländerin leidet an paranoider Schizophrenie. Sie ist nicht in Behandlung. Seit nunmehr neun Jahren wechseln einander unkontrollierte Schreianfälle und lautes Fluchen zu jeder Tages- und Nachtzeit ab. Die Nachbarn büßten an Lebensqualität ein. Was tun? Man verpickte die Türklingel mit Klebeband, was zu Dauerläuten führte; man trat gegen die Eingangstür, wenn Gebrülle zu vernehmen war; man ging mit einer Unterschriftenliste von Tür zu Tür: Diese Frau muss weg! Zwölf Parteien haben unterschrieben und das Schriftstück der Hausverwaltung übergeben. Die formulierte schließlich das Kündigungsschreiben.