In Niederösterreich wackeln Tausende Arbeitsplätze

Ein Drittel der Verfahren werden nicht eröffnet

Wie dramatisch die wirtschaftliche Situation wirklich ist, zeigt sich im Anstieg der abgewiesenen Insolvenzen. 213 von den 569 Verfahren – und damit um 28 Prozent mehr als im Vorjahr – wurden gar nicht erst eröffnet, denn „sie verfügen nicht einmal mehr über die dafür erforderlichen 4000 Euro“, weiß KSV-Expertin Dostal. Der Rattenschwanz davon ist der Verlust von unzähligen Arbeitsplätzen und massive Forderungsausfälle bei den Gläubigern, die im schlimmsten Fall damit selbst in finanzielle Bedrängnis kommen könnten.