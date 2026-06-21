Southside Festival: Gelände wegen Unwetter geräumt

„Bitte begebt euch jetzt in eure Fahrzeuge. Wer freie Plätze hat, schaltet die Warnblinkanlage ein. Wer kein Fahrzeug hat, sucht gezielt nach einem Fahrzeug mit Warnblinker“, hieß es gegen 19 Uhr durch die Lautsprecher am Festivalgelände und in Mitteilungen der Veranstalter und der Polizei in den sozialen Medien. Der einsetzende Regenguss und die zahlreichen Blitze unterstrichen die Warnungen.