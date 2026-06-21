Besucher in die Autos
Southside Festival: Gelände wegen Unwetter geräumt
Der Auftakt des Southside Festivals im deutschen Neuhausen ob Eck stand am Freitag unter keinem guten Stern. Wenige Stunden nach Beginn des dreitägigen Spektakels ertönten Sirenen und die Besucher wurden gebeten, möglichst rasch sich in ihre Fahrzeuge zu begeben oder anderswo Zuflucht zu suchen. Ein heftiges Unwetter führte zu einer stundenlangen Unterbrechung und einem verkürzten Programm.
„Bitte begebt euch jetzt in eure Fahrzeuge. Wer freie Plätze hat, schaltet die Warnblinkanlage ein. Wer kein Fahrzeug hat, sucht gezielt nach einem Fahrzeug mit Warnblinker“, hieß es gegen 19 Uhr durch die Lautsprecher am Festivalgelände und in Mitteilungen der Veranstalter und der Polizei in den sozialen Medien. Der einsetzende Regenguss und die zahlreichen Blitze unterstrichen die Warnungen.
Während der stundenlangen Unterbrechung wurden die Festivalgäste über eine App, den Instagram-Broadcast-Channel des Veranstalters und den Sender CampFM auf 91,4 MHz stets auf dem Laufenden gehalten. Gegen 21.30 Uhr gab es dann Entwarnung, das Gewitter war vorübergezogen. Es fiel auch zum Glück nicht so heftig aus, wie befürchtet worden war.
Besucher gelobt und Programm fortgesetzt
Daher konnte das Programm – wenn auch nunmehr nur in abgespeckter Version – fortgesetzt werden. „Ihr seid absolute Legenden, dass ihr so geil reagiert und entsprechend unserer Anweisungen gehandelt habt“, lobten danach die Veranstalter die Besucher für ihr diszipliniertes Verhalten. Gleichzeitig bedauerten sie, dass nicht mehr alle Acts nachgeholt werden können.
Unter den diesjährigen Headlinern des Events, welches zu den größten Rockfestivals Deutschlands zählt und auch zahlreiche Fans aus Österreich anlockt, befinden sich unter anderem Papa Roach, Kraftklub und The Offspring.
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