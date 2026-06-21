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„Krone“ und Land heben Tierschützer aufs Podest!

Steiermark
21.06.2026 10:00
Die verdienten Gewinner des Tierschutzpreises 2025 mit Maggie Entenfellner (Tierecke), ...
Die verdienten Gewinner des Tierschutzpreises 2025 mit Maggie Entenfellner (Tierecke), „Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann (re.) und FP-Landesrat Hannes Amesbauer (2.v.li.)(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Christa Blümel
Porträt von Eva Blümel
Von Christa Blümel und Eva Blümel

Die „Kronen Zeitung“ hat ihn mitinitiiert, heuer feiern wir mit dem Land das große 10-Jahre-Jubiläum: Für den bedeutenden steirischen Tierschutzpreis sind ab sofort Bewerbungen möglich und herzzlich willkommen!

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Unsere Leser wissen, für wie wichtig wir diesen Preis halten. Denn schließlich werden dabei Steirer vor den Vorhang geholt, die Großartiges leisten, Lichtgestalten sind im Tierschutz. Nicht nur davon reden, sondern ihn tatsächlich leben. Die vielen Ausnahme-Menschen, ohne die Tierschutz schlichtweg nicht denkbar wäre.

Die Tierhilfe Steiermark ist einfach großartig und rückt zu ganz vielen Rettungseinsätzen aus
Die Tierhilfe Steiermark ist einfach großartig und rückt zu ganz vielen Rettungseinsätzen aus(Bild: Jürgen Fuchs)
Monika Meder rettet Amphibien das Leben!
Monika Meder rettet Amphibien das Leben!(Bild: Jürgen Fuchs)
Sandra Stibi bereitet armen Tieren das „Hundeparadies“
Sandra Stibi bereitet armen Tieren das „Hundeparadies“(Bild: Christian Jauschowetz)

Zum Beispiel solche, die unermüdlich, oft unbezahlt, ohne Rücksicht auf ihre eigenen Kosten oder ihre Gesundheit Streunerkatzen einfangen, kastrieren lassen, wieder an ihren angestammten Platz bringen, versorgen.

Ingrid und Michael Stracke von „Purzel und Vicky“ sind wahre Lichtgestalten im steirischen ...
Ingrid und Michael Stracke von „Purzel und Vicky“ sind wahre Lichtgestalten im steirischen Tierschutz(Bild: Christian Jauschowetz)

Oder solche, die Amphibien über die Straße tragen, deren hilflose kleine Körper nicht einmal die winzigste Chance gegen den Straßenverkehr hätten. Die ein Tierheim leiten – aber das nicht nur zu Bürozeiten. Sondern die Tierschutz im Blut haben. Ohne die es schlecht bestellt wäre für unsere fühlenden tierischen Mitgeschöpfe, die keine Stimme haben.

Tolle Preise werden bei Gala vergeben

„Mit dieser Auszeichnung setzen wir ein klares Zeichen dafür, dass Verantwortung und Engagement für Tiere einen festen Platz in unserer Gesellschaft haben“, formuliert es der politisch zuständige Landesrat Hannes Amesbauer (FPÖ). „Tierschutz ist einer der wichtigen Eckpfeiler unseres Mediums“, unterstreicht Klaus Herrmann, Chefredakteur der „Krone“. „Daher ist es uns eine große Freude, den Preis wieder, und das bereits zum zehnten Mal, präsentieren zu können und Partner zu sein.“

Die Jubiläumsausgabe wird noch besser und wertschätzender den Preisträgern gegenüber: In wunderschönem Ambiente werden fünf Preisträger ausgezeichnet, sie dürfen sich über einen Geldpreis freuen, der auf 1500 Euro angehoben wurde. Sowie über wertvolle Fressnapfgutscheine, Urkunde, Trophäe. Und noch etwas ist neu: Diesmal kann man sich gleich in fünf Kategorien bewerben! Als Einzelperson, Verein, Einsatzorganisation, Schule und auch Unternehmer, die Herausragendes für Tiere tun. Wir freuen uns schon auf ganz viele Bewerbungen und Nominierungen. Ab sofort ist das möglich. Wie das funktioniert, lesen Sie weiter unten.

Die junge Maja Pöschl ist mit unglaublichem Einsatz für Streunerkatzen unterwegs
Die junge Maja Pöschl ist mit unglaublichem Einsatz für Streunerkatzen unterwegs(Bild: Jürgen Fuchs)

Unsere verdienten Preisträger aus dem Vorjahr finden Sie hier auf diesen Bildern.  Wir danken ihnen im Namen der Tiere. Machen Sie mit – und feiern wir den steirischen Tierschutz, heben wir die Sieger verdient aufs Podest!

Und so sind Sie dabei!

  • Man kann sein eigenes Projekt genauso einreichen wie andere Tierschützer für den Preis vorschlagen
  • Diesmal in fünf Kategorien: Einzelpersonen, Vereine, Einsatzorganisationen, Schulen, Unternehmen.
  •  In jeder Kategorie wird jeweils ein Gewinner ermittelt, alle Projekte werden von einer unabhängigen Jury bewertet.
  • Auf den Gewinner der jeweiligen Kategorie warten 1500 Euro Geldpreis durch das Land, dazu jeweils 500 Euro an Gutscheinen, die Fressnapf zur Verfügung stellt, Urkunde, Trophäe.
  • Eingereicht werden kann ab sofort, die Einreichfrist dauert bis 31. August 2026
  • Infos: telefonisch unter 0316/877-4164, via Mail an tierschutzpreis@stmk.gv.at
  • Info, Bewerbung unter: tierschutzpreis.steiermark.at
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