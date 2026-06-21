„Krone“ und Land heben Tierschützer aufs Podest!

Die Jubiläumsausgabe wird noch besser und wertschätzender den Preisträgern gegenüber: In wunderschönem Ambiente werden fünf Preisträger ausgezeichnet, sie dürfen sich über einen Geldpreis freuen, der auf 1500 Euro angehoben wurde. Sowie über wertvolle Fressnapfgutscheine, Urkunde, Trophäe. Und noch etwas ist neu: Diesmal kann man sich gleich in fünf Kategorien bewerben! Als Einzelperson, Verein, Einsatzorganisation, Schule und auch Unternehmer, die Herausragendes für Tiere tun. Wir freuen uns schon auf ganz viele Bewerbungen und Nominierungen. Ab sofort ist das möglich. Wie das funktioniert, lesen Sie weiter unten.