Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Regen, Wind und Hagel

„Weiße Wand“: Über 50 Feuerwehreinsätze am Abend

Kärnten
21.06.2026 09:44
Die Villacher Feuerwehren standen im Dauereinsatz.
Die Villacher Feuerwehren standen im Dauereinsatz.(Bild: HFW Villach)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Die hohe Luftfeuchtigkeit und Temperatur haben sich am Samstagnachmittag wieder in Gewittern in ganz Kärnten entladen. Bessonder stark war der Raum um Villach betroffen.

0 Kommentare

Am frühen Samstagnachmittag zeigte das Thermometer noch über 30 Grad – die Menschen suchten entweder das kühle Nass oder den Schatten. Doch wenige Stunden später bot sich ein anderes Bild – auch in der Draustadt. „Gegen 17 Uhr zog eine massive Unwetterfront über das Stadtgebiet von Villach“, berichtet Alexander Scharf, Zugskommandant der Hauptfeuerwache Villach, am Sonntag. „Binnen weniger Minuten hüllte eine regelrechte ,weiße Wand‘ die Stadt ein.“

Hagel, Regen, Wind
Die Gewitterzeller brachte nicht nur Hagel, sondern auch heftigen Regen und starken Wind mit sich – das richtete innerhalb kürzester Zeit erheblichen Schaden an. Von da an standen die Hauptfeuerwache und 13 weitere Wehren der Umgebung im Dauereinsatz. „Der Schwerpunkt des Unwetters konzentrierte sich auf Teile der Innenstadt sowie die Stadtteile Manhattan, Lind und Seebach“, so Scharf.

Ein Kanaldeckel wurde aufgeschwemmt.
Ein Kanaldeckel wurde aufgeschwemmt.(Bild: HFW Villach)
Viele Keller standen unter Wasser.
Viele Keller standen unter Wasser.(Bild: HFW Villach)

Zufahrten gesperrt
Das Gewitter war so verheerend, dass sogar Hauptzufahrtswege in die Stadt gesperrt werden mussten – Unterführungen waren geflutet, ein Kanaldeckel wurde aufgeschwemmt. In der Siedlung Manhattan waren nahezu alle Keller vollgelaufen. „Neben unzähligen überfluteten Kellern waren auch Geschäfte, Betriebsobjekte sowie die Villacher Rohrkaserne von den enormen Regenmengen betroffen“, erklärt Scharf.

Über 50 Einsätze
Die Hauptfeuerwache stand mit zwölf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften für gut vier Stunden im Dauereinsatz. Zusammen mit den anderen Wehren wurden so über 50 Einsätze absolviert – erst gegen 21 Uhr konnten sie wieder einrücken. „Die hervorragende Zusammenarbeit aller eingesetzten Feuerwehren sowie mit dem Leitstellenverbund Kärnten hat wesentlich dazu beigetragen, die zahlreichen Schadenslagen rasch und effizient abzuarbeiten“, dankt Scharf allen Beteiligten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
21.06.2026 09:44
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Feuerwehreinsatz
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

2025 war bei Melonis Besuch im Weißen Haus noch alles gut, jetzt gibt es Streit.
Eklat schlägt Wellen
„Sinnlos“: Trump und Meloni befetzen sich weiter
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Strafen für Autofahrer
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
Die Polizisten waren baff, als der Vortester den Wert anzeigte. (Symbolbild)
Zweimal erwischt
5,24 Promille! Lenker trank bei Kontrolle Wodka
Der österreichische Händler ruft das Produkt aufgrund von möglichen Verunreinigungen zurück.
Blaue Fremdkörper
Katzenhalter aufgepasst: Rückholaktion bei Futter
Gert Steinbäcker sprach in der Grazer Gösser mit der „Krone“ über Gott und die Welt.
Krone Plus Logo
STS-Legende im Talk
Gert Steinbäcker: „Großvater“ war fast ein Irrtum
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
111.879 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
100.003 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Gericht
Selbstjustiz: Grausamer Gewaltakt an Burschen
96.736 mal gelesen
Die Gewalttat geschah am Wonkaplatz nahe der U-Bahn-Station Aspernstraße.
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
1800 mal kommentiert
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Kickl bei Fest: „FPÖ geht es so gut wie noch nie“
1376 mal kommentiert
Herbert Kickl ließ sich zuerst in der Hofburg mit seinen Parteigenossen feiern, bevor es ...
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
1050 mal kommentiert
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Widerstand der Bürger
380-kV: „Vielleicht sind wir das gallische Dorf“
Regen, Wind und Hagel
„Weiße Wand“: Über 50 Feuerwehreinsätze am Abend
Kärnten profitiert
Fuga 300: Mit dem Fahrrad vom Gletscher ans Meer
Top-Konzerte & Party
Festival-Stimmung pur auf Moosburger Schlosswiese
Stars im „Krone“-Talk
Die große Musi-Familie feierte wieder gemeinsam
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf