„Weiße Wand“: Über 50 Feuerwehreinsätze am Abend

Über 50 Einsätze

Die Hauptfeuerwache stand mit zwölf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften für gut vier Stunden im Dauereinsatz. Zusammen mit den anderen Wehren wurden so über 50 Einsätze absolviert – erst gegen 21 Uhr konnten sie wieder einrücken. „Die hervorragende Zusammenarbeit aller eingesetzten Feuerwehren sowie mit dem Leitstellenverbund Kärnten hat wesentlich dazu beigetragen, die zahlreichen Schadenslagen rasch und effizient abzuarbeiten“, dankt Scharf allen Beteiligten.