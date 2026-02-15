Psychisch kranke Frau von Nachbarn tyrannisiert

Klingel überklebt oder gegen Tür und Wand getreten

Wohl deswegen rotteten sich einige Nachbarn zusammen und taten einiges, um die Frau aus der Wohnung zu kriegen. So wurde, wenn es nebenan laut wurde, ein Klebeband über ihre Klingel geklebt, was zu einem Dauerläuten führte – wie dadurch, indem ein Zahnstocher in den Knopf der Glocke am Hauseingang gesteckt wurde. Es sei gegen die Tür oder an die Wand getreten worden – Dellen und abgesplitterter Putz sind heute noch stumme Zeugen.