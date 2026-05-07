Durch Ort gestreift: Wolf zum Abschuss freigegeben

Land appelliert an die Bevölkerung

Gleichzeitig ruft das Land Tirol die Bevölkerung dazu auf, Sichtungen von Großraubtieren möglichst rasch zu melden. Besonders wichtig seien dabei Fotos oder Videos, um eine fachliche Beurteilung durchführen zu können. Meldungen können direkt über das Sichtungsformular des Landes Tirol oder bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft eingebracht werden.