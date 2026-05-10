Streifte nahe an Wohnhäusern: Wolf geschossen

Appell bei Sichtungen von großen Beutegreifern

Gleichzeitig appelliert das Land Tirol an die Bevölkerung, Spuren, Sichtungen oder andere Hinweise auf die Präsenz von großen Beutegreifern möglichst rasch über die Website des Landes oder die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. „Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung ist Bildmaterial“, so das Land abschließend.