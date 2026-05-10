Streifte nahe an Wohnhäusern: Wolf geschossen

Vor wenigen Tagen hatte die Tiroler Landesregierung eine Abschussverordnung für einen Wolf im Bezirk Landeck erlassen. Wie das Land nun mitteilt, wurde der „Risikowolf“ am Samstag erschossen. Appell an Bevölkerung.
Erst am Donnerstag hat die Tiroler Landesregierung eine Abschussverordnung für einen „Risikowolf“ im Bezirk Landeck erlassen. Das Zier wurde im Gemeindegebiet von Galtür mehrmals in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern nachgewiesen. „Sowohl durch eine Sichtungsmeldung als auch im Zusammenhang mit einem Rissereignis“, heißt es.
Wie das Land nun mitteilt, wurde der Wolf am späten Samstagabend von der Jägerschaft erlegt. Die Abschussverordnung wurde damit wieder aufgehoben. Schon Anfang Mai wurde ein Wolf im Tiroler Unterland erschossen. Auch für dieses Tier lag eine Abschussverordnung vor.
Appell bei Sichtungen von großen Beutegreifern
Gleichzeitig appelliert das Land Tirol an die Bevölkerung, Spuren, Sichtungen oder andere Hinweise auf die Präsenz von großen Beutegreifern möglichst rasch über die Website des Landes oder die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. „Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung ist Bildmaterial“, so das Land abschließend.
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