Kampfsportler erschlägt Online-Flirt im Streit

Treffpunkt für „Kennenlernen“ im Haus der Nachbarn

Was sich in der Nacht zuvor am Tatort abgespielt haben soll, beschäftigt die Mordgruppe des LKA-NÖ: Zwei junge Männer, die sich offenbar erst vor Kurzem über soziale Medien kennengelernt hatten, planten offenbar ein Stelldichein. Der verhängnisvolle Treffpunkt war das Nachbarhaus eines 18-Jährigen – die Besitzer waren auf Urlaub.