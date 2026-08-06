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Im September

Das Agentenabenteuer „The Train“ kommt ins Kino

Kino
06.08.2026 15:00
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im September startet mit „The Train“ ein actiongeladener Spionage-Thriller in den österreichischen Kinos. Gedreht wurde an spektakulären Schauplätzen rund um den Globus – darunter auch in Wien. Nun gibt der erste Trailer einen Vorgeschmack auf rasante Verfolgungsjagden, gefährliche Geheimdienstmissionen und einen luxuriösen Zug, der zum rollenden Schlachtfeld wird.

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Malta, Bangkok, Tokio, London, Budapest, Prag und Wien: Für den internationalen Spy-Action-Thriller „The Train“ reiste das Filmteam einmal um die halbe Welt. Eine zentrale Rolle spielt dabei der luxuriöse Majestic Imperator Train de Luxe, der im Film zum Schauplatz eines gefährlichen Machtkampfes zwischen rivalisierenden Geheimdiensten wird.

(Bild: Westside Studios_Davide Marconcini_Alex Stirling)
(Bild: Westside Studios_Davide Marconcini)
(Bild: Westside Studios_Davide Marconcini)

Action auf Schienen
Produzent und Hauptdarsteller Dennis Dewall verkörpert den SAS-Major Alex Stirling und führte einen Großteil seiner Stunts selbst aus. Im Trailer bekommt es Stirling unter anderem mit der russischen Attentäterin Natalia Krug zu tun. Gespielt wird sie von Madalina Bellariu Ion, die bereits an der Seite von Jude Law und Scott Adkins zu sehen war.

(Bild: Dennis Dewall)
(Bild: Dennis Dewall)

Neben intensiven Zweikämpfen an Bord des Zuges dürfen sich Kinofans auch auf Motorradverfolgungsjagden durch die Wiener Innenstadt und internationale Schauplätze freuen. Der Trailer zeigt: Die elegante Zugreise entwickelt sich schnell zu einer explosiven Mission, bei der niemandem zu trauen ist. „The Train“ kommt am 24. September in die österreichischen Kinos.

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