Das Agentenabenteuer „The Train“ kommt ins Kino

Action auf Schienen

Produzent und Hauptdarsteller Dennis Dewall verkörpert den SAS-Major Alex Stirling und führte einen Großteil seiner Stunts selbst aus. Im Trailer bekommt es Stirling unter anderem mit der russischen Attentäterin Natalia Krug zu tun. Gespielt wird sie von Madalina Bellariu Ion, die bereits an der Seite von Jude Law und Scott Adkins zu sehen war.