Sturz von Lamparter: Jetzt ist die Diagnose da!

Verlust des Olympia-Status

Am Donnerstagvormittag wurde Lamparter daraufhin in Innsbruck genauer untersucht. Jetzt folgte die bittere Diagnose – ein schwerer Rückschlag für den dreifachen Medaillengewinner der Olympischen Spiele im Februar in Italien. Vor rund einem Monat hatte Lamparter wie die gesamte Kombinierer-Szene den Verlust des Olympia-Status akzeptieren müssen.