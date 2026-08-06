Bub (4) trieb regungslos im Wasser – reanimiert!

Dramatische Szenen in einem Schwimmbad im Osttiroler Lienz! Ein vierjähriger Bub trieb regungslos im Wasser und wurde von Zeugen herausgezogen. Das Kind konnte noch vor Ort reanimiert werden. Es wurde anschließend in die Innsbrucker Klinik geflogen. Der Unfallhergang ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen!
Zu dem Zwischenfall war es bereits am Dienstagnachmittag gekommen, wie die Polizei am Donnerstag erst bekannt gab. Gegen 15.20 Uhr sei der vierjährige Bub im Schwimmbad in Lienz regungslos im Wasser entdeckt und sofort aus dem Becken gezogen worden.
Der Bub wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen, sein aktueller Zustand ist stabil.
Ermittler von der Polizei
Vor Ort erfolgreich reanimiert
Das Kind konnte noch vor Ort reanimiert werden. „Anschließend wurde der Bub mit dem alarmierten Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen“, heißt es vonseiten der Ermittler. Der aktuelle Gesundheitszustand des Kindes sei stabil.
Polizei mit Zeugenaufruf
Wie es zu dem Badeunfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.
Die Exekutive ersucht Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich bei der Polizeiinspektion Lienz unter der Telefonnummer 059 133/7230 zu melden.
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