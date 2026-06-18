Auto von Zug erfasst: 150 Passagiere evakuiert

Der Unfall ereignete sich auf den Bahngleisen zwischen Velden und Föderlach. „Eine Pkw-Lenkerin ist dort aus noch unbekannter Ursache auf die Gleise geraten“, so Werner Pucher Sprecher der Polizei. „Die Frau konnte sich noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten. Kurz darauf wurde der Wagen von einem herannahenden Personenzug erfasst.“