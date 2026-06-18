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Großeinsatz in Kärnten

Auto von Zug erfasst: 150 Passagiere evakuiert

Kärnten
18.06.2026 14:34
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christian Krall)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstag zwischen Velden und Föderlach in Kärnten gekommen. Eine Lenkerin war dort mit ihrem Pkw bei den Bahngleisen bei Lind ob Velden unterwegs, kurz darauf erfasste ein Zug ihr Fahrzeug.

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Der Unfall ereignete sich auf den Bahngleisen zwischen Velden und Föderlach. „Eine Pkw-Lenkerin ist dort aus noch unbekannter Ursache auf die Gleise geraten“, so Werner Pucher Sprecher der Polizei. „Die Frau konnte sich noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten. Kurz darauf wurde der Wagen von einem herannahenden Personenzug erfasst.“

Auto ging in Flammen auf
In weiterer Folge wurde das Fahrzeug rund 400 Meter von der Lok mitgerissen und ging in Flammen auf. Laut ÖBB musste der gesamte Personenzug evakuiert werden. Von den 150 Fahrgästen wurde glücklicherweise niemand verletzt.

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Rotes Kreuz, Feuerwehr und Polizei sind nach wie vor im Einsatz. Der Brand konnte mittlerweile jedoch gelöscht werden. 

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