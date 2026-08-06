Neuseelands tödlichste Katze „Nine Lives“ erlegt

„Das Tier agierte so scheu und ablehnend gegenüber dem Menschen, dass es uns immer wieder entkam“, sagte der Andrew Mentor, Koordinator der NGO Pest Free Purerua zu CNN-Reporterin Antoinette Radford. In letzter Zeit hatte das Tier allerdings den tödlichen Fehler begangen, mehrfach denselben Ort aufzusuchen, was sein Schicksal besiegelte, sagt er. „Am Ende haben wir ihn an seinem Futterort gefunden, wo wir ihn aus dem Verkehr ziehen und erschießen konnten.“