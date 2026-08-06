Zverev schimpft nach Aus: „Das schlechteste Match“

Nach dem frühen Aus in Montreal und dem überraschenden Dämpfer dreieinhalb Wochen vor den US Open übte Deutschlands Tennis-Held Alexander Zverev schonungslos Selbstkritik.
„Das war wahrscheinlich mein schlechtestes Match der Saison. Ich habe nicht viele schlechte Partien gespielt, aber diese war definitiv die schlechteste“, sagte Zverev nach der enttäuschenden Leistung beim 7:6(3), 2:6 und 4:6 gegen den niederländischen Weltranglisten-69. Tallon Griekspoor.
Enttäuschende Rückkehr
Für Zverev war die zweite Runde beim Masters-1000-Turnier in Kanada das erste Match seit der Finalniederlage in Wimbledon gegen den italienischen Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner vor fast vier Wochen. Die Rückkehr ging komplett schief.
„Ehrlich gesagt hatte ich damit gerechnet, in dieser Woche nicht gut zu spielen, aber ich hatte nicht erwartet, so schlecht zu spielen“, sagte der Weltranglisten-Dritte, der in der ersten Runde als Topgesetzter ein Freilos hatte.
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