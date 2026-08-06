RB-Star verabschiedet sich: Rekorddeal steht bevor

Teuerster Abgang der Klub-Geschichte

Und es ist ein historischer Deal! Die „Königlichen“ blättern 125 (!) Millionen Euro für den Ivorer hin. Durch erfolgsabhängige Bonuszahlungen kann die Gesamtsumme sogar auf bis zu 140 Millionen Euro steigen. Damit wird Diomande zum Rekordtransfer der Sachsen. Bislang galt Josko Gvardiol mit seinem Wechsel 2023 zu Manchester City (90 Millionen Ablöse) als teuerster Abgang der Klub-Geschichte. Im Vorjahr war Benjamin Sesko für rund 76 Millionen Euro zu Manchester United gewechselt.