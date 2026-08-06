Das ist bisher über die Sprengstoff-Drohne bekannt

Wie berichtet, wurde die Drohne mit einem Sprengsatz in der Nacht auf Mittwoch nahe einer ukrainischen Transportmaschine am Flughafen Leipzig entdeckt. Spezialisten der Polizei entschärften die Sprengvorrichtung. Inzwischen ist bekannt, dass der Sprengstoff hochexplosiv war. Die Drohne sei neben einem „Antonow“-Frachtflugzeug gestanden, das mit militärischer Munition beladen gewesen sei, berichteten deutsche Medien wie die „Bild“ am Donnerstag. Demnach wurde die Ladung kurz zuvor von Frankreich nach Leipzig gebracht, dort sollte sie dann weitertransportiert werden.