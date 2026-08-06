Was die Austria heute in Rumänien erwartet

Kapitän Aleks Dragovic ist zurück, aber die Austria muss in Rumänien in der Conference-League-Quali heute (19.30) gegen Beitar Jerusalem ohne Stürmer Johannes Eggestein auskommen. Trainer Stephan Helm zog die Lehren aus dem verpatzten Ligastart, hofft auf eine Leistungssteigerung.
Die gute Nachricht zuerst: Aleks Dragovic ist nach seiner Gehirnerschütterung wieder fit, der Abwehrchef stieg am Mittwoch in den Austria-Flieger Richtung Rumänien. Die Rückkehr von „Drago“ – falls er gleich in der Startelf stehen sollte – würde der zuletzt in Wolfsberg wackeligen Defensive sicher guttun. Jetzt die schlechte Nachricht: Nicht an Bord war der violette Topstürmer Johannes Eggestein, der angeschlagen in Wien blieb.
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