Was die Austria heute in Rumänien erwartet

Die gute Nachricht zuerst: Aleks Dragovic ist nach seiner Gehirnerschütterung wieder fit, der Abwehrchef stieg am Mittwoch in den Austria-Flieger Richtung Rumänien. Die Rückkehr von „Drago“ – falls er gleich in der Startelf stehen sollte – würde der zuletzt in Wolfsberg wackeligen Defensive sicher guttun. Jetzt die schlechte Nachricht: Nicht an Bord war der violette Topstürmer Johannes Eggestein, der angeschlagen in Wien blieb.