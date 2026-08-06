Wirbel um WM-Finale 2030: Jetzt reagiert Spanien

Der Fußball-Weltverband dementierte den Bericht der britischen Zeitung. „Ich bin überzeugt, dass die FIFA Spanien als Austragungsort des Finales auswählen wird“, sagte Tolón dem Sender. Als amtierender Weltmeister der Männer und der Frauen habe ihr Land sportlich großes Gewicht. Zudem verfüge Spanien über viel Erfahrung in der Organisation sportlicher als auch anderer Großveranstaltungen, biete eine moderne Infrastruktur und ein sicheres Umfeld. Das Endspiel könnte im Stadion Bernabéu von Real Madrid oder im Camp Nou des FC Barcelona stattfinden.