Prominenz radelt bei Hitze, Weltkärntner vernetzen

Franz Klammer war auch heuer begeistert: „Es hat einen hohen Stellenwert, mit einer so tollen Truppe für eine Charity-Aktion bei diesem Prachtwetter durch Kärnten zu fahren.“ Auch Kathi Truppe meinte schmunzelnd: „Der Start war fast in meinem Garten. Es ist schön, für einen guten Zweck zu radeln.“ Nici Schmidhofer reiste aus der Steiermark an: „Es war eine lustige Rundfahrt. Dank der Tour de Franz weiß ich jetzt, wie schön Kärnten ist.“ Felix Gottwald ist noch immer ein Vorzeigeathlet: „Durch die Charity-Tour lerne ich Kärnten jedes Jahr ein Stück besser kennen.“ Und Spenden kamen auch heuer wieder viele zusammen. Franz Klammer freut sich über 52.000 Euro, die für gute Zwecke vergeben werden.