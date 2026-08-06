Unwetter: Trinkwasser in Tiroler Ort verunreinigt!

Appell an Bevölkerung

Sobald die Laborbefunde vorliegen, will die Gemeinde die Bevölkerung umgehend über den aktuellen Stand informieren. Gleichzeitig appelliert sie an die Bürgerinnen und Bürger, die Abkochempfehlung auch an Nachbarinnen und Nachbarn sowie an Personen ohne Internetzugang weiterzugeben, damit möglichst alle Betroffenen zeitnah informiert werden.