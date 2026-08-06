Unwetter: Trinkwasser in Tiroler Ort verunreinigt!

Nach teils heftigen Gewittern in den vergangenen Tagen empfiehlt die Tiroler Marktgemeinde Zirl (Bezirk Innsbruck-Land) aus Vorsichtsgründen, Leitungswasser vor der Verwendung abzukochen. Grund dafür sind Verunreinigungen der Trinkwasserversorgung, die infolge der starken Niederschläge festgestellt wurden.
Die Gemeinde habe laut eigenen Angaben sofort alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet, um die Störung zu beheben. Zudem seien Wasserproben entnommen worden, die derzeit in einem Labor untersucht werden.
Vorsorgliche Abkochempfehlung
Bis die Ergebnisse der Laboruntersuchungen vorliegen, rät die Gemeinde dazu, Leitungswasser vor der Nutzung mindestens drei Minuten sprudelnd abzukochen. Die Empfehlung gilt insbesondere für das Trinken, Kochen, die Zubereitung von Speisen und Getränken sowie das Zähneputzen.
Appell an Bevölkerung
Sobald die Laborbefunde vorliegen, will die Gemeinde die Bevölkerung umgehend über den aktuellen Stand informieren. Gleichzeitig appelliert sie an die Bürgerinnen und Bürger, die Abkochempfehlung auch an Nachbarinnen und Nachbarn sowie an Personen ohne Internetzugang weiterzugeben, damit möglichst alle Betroffenen zeitnah informiert werden.
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