Großbaustelle! Sportbad nimmt den nächsten Schritt

Linksabbiegesstreifen entsteht

Herzstück ist ein neuer Linksabbiegestreifen am Südring sowie ein Einfahrtstrichter in den Karoline-Käfer-Weg. Dieser soll später auch als Baustellenzufahrt für die Errichtung des neuen Hallenbads dienen. Parallel entsteht nördlich des Südrings ein durchgehender Geh- und Radweg zwischen dem Fitinn und der Leopold-Wagner-Arena. Zudem stehen Grabungsarbeiten für mehrere Leitungsträger, darunter die Fernwärme, sowie die Errichtung eines Hochwasserschutzdammes auf dem Programm. Um die Auswirkungen auf den Verkehr möglichst gering zu halten, werden die Arbeiten in mehreren Bauphasen umgesetzt.