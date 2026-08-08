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Neue Zufahrt

Großbaustelle! Sportbad nimmt den nächsten Schritt

Kärnten
08.08.2026 20:00
Am stark befahrenen Südring wird derzeit gebaut ordentlich gebaut.
Am stark befahrenen Südring wird derzeit gebaut ordentlich gebaut.(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Rund um den Südring in Klagenfurt wird derzeit ordentlich gebaut. Umfangreiche Infrastrukturmaßnahmen werden zwischen dem Fitinn-Studio und der Leopold-Wagner-Arena durchgeführt. Sie schaffen die Voraussetzungen für die künftige Zufahrt zum neuen Hallenbad, auch eine Linksabbiegespur wird errichtet.

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Rund um den Südring in Klagenfurt rollen derzeit die Bagger. Zwischen dem Fitinn-Studio und der Leopold-Wagner-Arena entstehen Verkehrsanlagen und Leitungsinfrastruktur. Sie sollen unter anderem die künftige Zufahrt zum neuen Familien- & Sportbad ermöglichen. Die Bauarbeiten laufen bis Mitte September. Bis zum Schulstart soll viel fertiggestellt sein.

Am Südring muss man im Baustellenbereich langsam fahren.
Am Südring muss man im Baustellenbereich langsam fahren.(Bild: Christian Tragner)
Eine Fahrspur geht dem Maisfeld entlang.
Eine Fahrspur geht dem Maisfeld entlang.(Bild: Christian Tragner)
Die Zufahrt zum Hallenbad wird errichtet.
Die Zufahrt zum Hallenbad wird errichtet.(Bild: Christian Tragner)

Linksabbiegesstreifen entsteht
Herzstück ist ein neuer Linksabbiegestreifen am Südring sowie ein Einfahrtstrichter in den Karoline-Käfer-Weg. Dieser soll später auch als Baustellenzufahrt für die Errichtung des neuen Hallenbads dienen. Parallel entsteht nördlich des Südrings ein durchgehender Geh- und Radweg zwischen dem Fitinn und der Leopold-Wagner-Arena. Zudem stehen Grabungsarbeiten für mehrere Leitungsträger, darunter die Fernwärme, sowie die Errichtung eines Hochwasserschutzdammes auf dem Programm. Um die Auswirkungen auf den Verkehr möglichst gering zu halten, werden die Arbeiten in mehreren Bauphasen umgesetzt.

Fahrspur beim Maisfeld
Für Autofahrer sowie Fußgänger und Radfahrer bringt die Baustelle dennoch deutliche Einschränkungen. Auch die neue Druckknopfampel wird in den Westen verlegt und in Betrieb genommen. Eine Fahrbahn des Südrings muss teilweise oder vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wird derzeit entlang eines Maisackers geführt.

Schmalwand muss aushärten
Auch wenn es in den vergangenen Wochen ruhig ausgesehen hat, liegen die Hallenbadarbeiten voll im Plan. „Die Schmalwand muss im Sommer aushärten. Dafür wurden 24 Meter tiefe und zehn Zentimeter breite Betonsäulen in den Untergrund gespritzt“, heißt es seitens der Stadt. Mitte September beginnt der Grubenaushub, anschließend wird die Bodenplatte hergestellt.

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