Café Bräunerhof „wie früher, nur noch viel besser“

Die Melange und der Espresso zählen zu den Kassenschlagern, bei Süßem punktet die Haustorte. Und bei den Speisen? „Da sind die Eiernockerl am beliebtesten“, so der Junggastronom. Überhaupt sind die Gerichte hier wichtig. „Wir haben eine volle Karte mit zahlreichen Speisen. Auch am Abend kann man bei uns sehr gut essen“, schildert Friese, betont aber auch: „Wir verkaufen viel mehr als nur Essen und Getränke. Nämlich eine gute Atmosphäre und schöne Stimmung.“