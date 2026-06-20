Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wiener Institution

Café Bräunerhof „wie früher, nur noch viel besser“

Wien
20.06.2026 11:00
Die Melange zählt zu den Verkaufsschlagern. Viel Wert wird aber auch auf die Speisen gelegt.
Die Melange zählt zu den Verkaufsschlagern. Viel Wert wird aber auch auf die Speisen gelegt.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Viktoria Graf
Von Viktoria Graf

Nach der Wiedereröffnung der Kaffeehausinstitution Bräunerhof hat sich die „Krone“ angeschaut, wie der Betrieb im Wiener Kultcafé in den ersten Tagen angelaufen ist und was die Gäste und die neuen Chefs sagen.

0 Kommentare

Helmut Qualtinger, Thomas Bernhard, Oskar Werner – sie alle gingen im Café Bräunerhof ein und aus. Nach der Insolvenz im Vorjahr und der Übernahme durch die Gastroprofis Peter Friese (Zum Schwarzen Kameel) und Familie Plachutta hat die Kaffeehausinstitution seit Mittwoch wieder offen (wir berichteten). Und hat bereits ihre alten und neue Stammgäste. „Zwei Herren waren seit Eröffnung jeden Morgen hier“, freut sich Chef Christoph Plachutta.

„Verkaufen gute Atmosphäre und schöne Stimmung“
Auch der Tenor der Gäste stimmt den Gastronomen zufrieden. „Die meisten sagen, es ist so wie früher, nur noch viel besser“, so Plachutta. Die Bänke sind frisch gepolstert, die Tische und Lampen saniert. Klimaanlage und andere modernisierte Technik wurde installiert, der Schanigarten größer. „Und die Gäste sagen, dass der Kaffee jetzt besser schmeckt“, lacht Plachutta.

Peter Friese (li.) und Christoph Plachutta in ihrem Bräunerhof.
Peter Friese (li.) und Christoph Plachutta in ihrem Bräunerhof.(Bild: Imre Antal)

Die Melange und der Espresso zählen zu den Kassenschlagern, bei Süßem punktet die Haustorte. Und bei den Speisen? „Da sind die Eiernockerl am beliebtesten“, so der Junggastronom. Überhaupt sind die Gerichte hier wichtig. „Wir haben eine volle Karte mit zahlreichen Speisen. Auch am Abend kann man bei uns sehr gut essen“, schildert Friese, betont aber auch: „Wir verkaufen viel mehr als nur Essen und Getränke. Nämlich eine gute Atmosphäre und schöne Stimmung.“

Lesen Sie auch:
V.li.: Peter Friese, Bürgermeister Ludwig, Christoph und Mario Plachutta feiern Eröffnung.
Kultcafé in City
Institution Bräunerhof hat endlich wieder offen
17.06.2026
Krone Plus Logo
Bräunerhof eröffnet
Der erste Blick in die Wiener Kaffeehaus-Ikone
14.06.2026
Plachutta und Friese
Zwei Gastro-Dynastien retten Traditionslokal
08.08.2025

Das merkt man auch daran, dass keiner der Gäste sein Smartphone in der Hand hält. Vielmehr sind sie in Zeitungen, Gespräche oder die Umgebung vertieft. Abends lockt dann übrigens eine umfangreiche Cocktailkarte mit der Expertise aus der Campari Bar. Jeden Sonntag sorgt Live-Klaviermusik für zusätzliche Unterhaltung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
20.06.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
21° / 34°
Symbol starke Regenschauer
Wien 11. Simmering
20° / 34°
Symbol starke Regenschauer
Wien 14. Penzing
21° / 33°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
20° / 33°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
19° / 34°
Symbol heiter

krone.tv

Die Polizisten waren baff, als der Vortester den Wert anzeigte. (Symbolbild)
Zweimal erwischt
5,24 Promille! Lenker trank bei Kontrolle Wodka
Der österreichische Händler ruft das Produkt aufgrund von möglichen Verunreinigungen zurück.
Blaue Fremdkörper
Katzenhalter aufgepasst: Rückholaktion bei Futter
Gert Steinbäcker sprach in der Grazer Gösser mit der „Krone“ über Gott und die Welt.
Krone Plus Logo
STS-Legende im Talk
Gert Steinbäcker: „Großvater“ war fast ein Irrtum
Milliardenmarkt Indien
Warum Tourismus jetzt auf Bollywood-Filme setzt
Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
168.770 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Gericht
Selbstjustiz: Grausamer Gewaltakt an Burschen
87.548 mal gelesen
Die Gewalttat geschah am Wonkaplatz nahe der U-Bahn-Station Aspernstraße.
Wirtschaft
In immer mehr Billa-Filialen wird es nun ruhig
78.810 mal gelesen
Einmal die Woche wird eine Stunde lang Rücksicht auf Menschen mit Autismus, ADHS oder andere ...
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
1153 mal kommentiert
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Österreich
Erstmals mehr Abschiebungen als neue Asylanträge
1010 mal kommentiert
Immer mehr Abschiebe-Charter (Symbolbild) verlassen Österreich.
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
884 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
Mehr Wien
Wiener Institution
Café Bräunerhof „wie früher, nur noch viel besser“
Miese Bilanz
Sepp Schellhorn, es ist an der Zeit zu gehen!
Durch Zwangszuteilung
Junge Wachebeamte sollen Jugend-Gefängnis „retten“
Krone Plus Logo
Platz 1 überrascht
Welche Verstöße in den Öffis am häufigsten sind
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf