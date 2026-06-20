Jetzt entbrennt Kampf um Tiroler Bezirksgerichte

Auch kleinste Stadt bangt

Mair will den Erhalt aller Standorte auf der schwarzen Liste, die Justiz dürfe sich generell nicht aus den Regionen zurückziehen. Kleinste Stadt bangt um Notar und Rechtsanwälte Schauplatzwechsel nach Rattenberg, wo sich am Freitag ganz Ähnliches abspielte: Bürgermeister Bernhard Freiberger (der allerdings nicht der ÖVP angehört) und NR Josef Hechenberger wollen sich – ebenfalls per Petition – für das altehrwürdige Bezirksgericht einsetzen. „Wir hätten es nicht mehr in der Hand, was aus diesem zentralen Objekt wird“, gibt Freiberger zu bedenken. In Rattenberg hätten sich über Jahrzehnte auch ein Notar und Rechtsanwälte angesiedelt, deren Verbleib wäre dann fraglich. Insgesamt, so der Stadtchef, zähle das Bezirksgericht 25 Mitarbeiter.