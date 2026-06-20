Hooray USA, Goodbye Türkei – Deutsche im Einsatz

Bei den USA läuft es bei der Heim-Weltmeisterschaft nach Wunsch! Zwei Spiele, zwei Siege – der Weg in die K.O.-Phase ist geebnet, der Gruppensieg fix! Weit entfernt davon sind die Türken, die bereits nach zwei Spieltagen den Koffer packen müssen. Im Video-Podcast „Sportkrone Inside“ beleuchten wir das gestrige Geschehen und stimmen auf die zweite Partie der Deutschen gegen die Elfenbeinküste ein. Und wir verraten euch, welcher Elferschütze in der WM-Historie sowohl mit dem rechten als auch dem linken Fuß erfolgreich verwerten konnte!