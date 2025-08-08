Bräunerhof gerettet – Gastro-Dynastien übernehmen

Alle Mitarbeiter und Flair erhalten

„Das Café Bräunerhof ist eine Wiener Institution, die es zu erhalten gilt. Es wäre ein Drama für Wien, würde es einer Fashion-Boutique oder einer Sushi-Theke weichen“, betonen die neuen Eigentümer. Man sehe den Zuschlag auch als Verpflichtung, den Charakter des Lokals zu schützen und Gästen aus aller Welt eine unverwechselbare Atmosphäre zu bieten.

Vorläufig soll der Betrieb im bisherigen Rahmen weiterlaufen. Alle 14 Mitarbeiter behalten ihre Stelle. Für 2026 ist eine behutsame Renovierung geplant, bei der das originale Interieur aus den 1940er-Jahren und die pittoreske, dottergelbe Fliesenfassade unangetastet bleiben sollen. Ziel sei es, den „Charme des Bräunerhofs“ zu bewahren und dennoch notwendige Modernisierungen vorzunehmen.