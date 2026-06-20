Hohensinner: „Will Politik des sozialen Aufstiegs“

„Den Sport brauche ich, um die Birne freizubekommen“, sagt Kurt Hohensinner. Er macht einen Ausfallschritt, um sich zu dehnen. Vor Kurzem war das noch nicht möglich. „Der Meniskus“, erklärt er, „aber ich habe ihn ohne OP repariert bekommen, indem ich mir angewöhnt habe, die Physio-Übungen beim Zähneputzen zu machen.“