Peinlich! Security erkannte Spanien-Star nicht

Kuriose Szene für Borja Iglesias! Der Spanier wurde von der Security beim WM-Teamquartier nicht erkannt und durfte nicht ins Gebäude. Erst als Mitglieder der Mannschaft seine Idetität bestätigten, ließ man ihn rein.
Nach einem freien Tag wollte der Stürmer von Celta Vigo ins Teamquartier in Chattanooga zurück. Doch am Eingang wurde dem 33-Jährigen der Zugang von der Security verwehrt, weil die Sicherheitskräfte Iglesias nicht erkannten.
Obwohl er mehrfach erklärte, dass er ein Spieler der spanischen Nationalmannschaft ist, ließ man ihn nicht ins Gelände. Die Mitarbeiter kontrollierten den Angreifer sogar ausführlich.
Noch ohne WM-Einsatz
Kurz darauf kamen Mitglieder des Trainerstabs und bestätigten die Identität von Iglesias. Danach durfte Celta-Knipser, der beim 0:0 der Spanier gegen Kap Verde nicht zum Einsatz kam, das Teamquartier wieder betreten.
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