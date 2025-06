Warum Radfahrer als Urlaubsgäste so beliebt sind

Entlang des Donauradwegs, auf den vielen E-Bike-Strecken in den angrenzenden Regionen, auf ausgeschilderten Mountainbike-Trails am Pfenningberg in Linz, bei Ein- oder Mehr-Tages-Touren im Salzkammergut – wer sich in Oberösterreich auf zwei Rädern austoben will, findet viele Möglichkeiten vor. „Aktivitäten wie Wandern, Bergsteigen, Radfahren und Mountainbiken stehen bei unseren Gästen hoch im Kurs“, sagt Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner.