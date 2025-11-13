Landeshauptleute ringen bei Konferenz um Einigkeit

„Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus“, bekommt man aktuell des Öfteren zur Antwort, wenn man sich bei Österreichs Landeshauptleuten zur budgetären Schieflage zwischen Ländern und Bund erkundigt. Wie berichtet, mussten die Verhandlungen zum Stabilitätspakt vergangene Woche offiziell wegen „Terminkollisionen“ abgesagt werden. Inoffiziell ist allerdings auch zu hören, dass sich die Länder nicht den schwarzen Peter für die roten Zahlen zuschieben lassen wollen.