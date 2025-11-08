Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach „Luxus“-Kritik

Landeshauptleute: Neues Treffen wird bescheidener

Steiermark
08.11.2025 06:00
Gruppenbild der neun Landeshauptleute in Salzburg im Juni: Kommende Woche werden sie in ...
Gruppenbild der neun Landeshauptleute in Salzburg im Juni: Kommende Woche werden sie in Seggauberg im steirischen Weinland konferieren und posieren.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Nach der Luxus-Kritik in Salzburg lädt der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek seine Amtskollegen in der kommenden Woche nach Seggauberg ein. Es wird bescheidener werden. Auf die Runde wartet „viel Gesprächsstoff“, Bundeskanzler Christian Stocker wird aufgrund seiner Rückenoperation nicht in der Steiermark dabei sein.

0 Kommentare

So luxuriös wie bei der letzten Landeshauptleutekonferenz Anfang Juni im Salzburger Leogang haben es die Landeschefs kommende Woche im Schloss Seggau in der Südsteiermark nicht. Anstelle eines traumhaften Blicks auf hohe Berge und eine perfekte Wellnesslandschaft im 5-Sterne-Hotel sehen die Landeshauptleute diesmal auf Weinberge und den Sulmsee.

Das gepflegte Hotel Schloss Seggau bietet viele Annehmlichkeiten – erspart den Gästen und dem Einlader dennoch Luxus-Kritik. Hier nächtigt man in der Regel unter 200 Euro, im Leoganger Krallerhof über 400 Euro (Listenpreis).

Mario Kunasek, in Leogang erstmals Teilnehmer an einer Landeshauptleutekonferenz, will sich in seiner Funktion als Vorsitzender der hochrangigen Runde im zweiten Halbjahr 2025 als Gastgeber in der Steiermark nichts nachsagen lassen. Seggauberg ist bewährter Austragungsort höchster Polit-Treffen – hierher begab sich unter anderem auch die Kurz-Strache-Bundesregierung auf Klausur. Und auch die erste Klausur der neu gebildeten blau-schwarzen Landesregierung ging Ende Jänner in der ehemaligen Sommerresidenz der steirischen Bischöfe über die Bühne.

Der Salzburger Alt-Landeshauptmann Wilfried Haslauer wird verabschiedet.
Der Salzburger Alt-Landeshauptmann Wilfried Haslauer wird verabschiedet.(Bild: Tröster Andreas)

Politiker erwartet dichtes Programm 
Die Landeshauptleute checken Donnerstagnachmittag in Seggauberg ein, werden dann am Abend per Shuttleservice zum Dinner im feinen, fünf Kilometer entfernten „Kogel 3“ in Kaindorf, laut Eigendefinition „eines der besten Haubenlokale“, verfrachtet.

Im Rahmen dieses Abendessens wird Wilfried Haslauer, in Leogang noch selbst Gastgeber, als nunmehriger Salzburger Landeshauptmann außer Dienst aus der LH-Konferenz verabschiedet und seine Nachfolgerin Karoline Edtstadler in der Runde begrüßt.

Lesen Sie auch:
Landeshauptmann Wilfried Haslauer bei der Ankunft in Leogang
Politgipfel in Leogang
„Man hätte nicht so dick auftragen müssen!“
06.06.2025
Besuch im Krallerhof
Einmal nächtigen wie die Landeshauptleute
28.05.2025
Stolze Gastgeber
Konferenz im Luxushotel: Was Leogang zu bieten hat
25.05.2025

Die tatsächliche Konferenz geht schließlich am Freitag über die Bühne. Der nach seiner Rückenoperation rekonvaleszente Bundeskanzler Christian Stocker wird nicht live anwesend sein, aber zugeschaltet.

Mario Kunsaek weiß, dass aufgrund der aktuellen Herausforderungen „viel Gesprächsstoff wartet“. Die Bundesregierung werde über den Stand der Reformpartnerschaft berichten. Und die Landeshauptleute werden am Freitag über die Ergebnisse ihrer Konferenz berichten. Im „Spielsaal“ von Schloss Seggau.

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
156.200 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
113.105 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
97.354 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf