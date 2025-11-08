Landeshauptleute: Neues Treffen wird bescheidener

Mario Kunasek, in Leogang erstmals Teilnehmer an einer Landeshauptleutekonferenz, will sich in seiner Funktion als Vorsitzender der hochrangigen Runde im zweiten Halbjahr 2025 als Gastgeber in der Steiermark nichts nachsagen lassen. Seggauberg ist bewährter Austragungsort höchster Polit-Treffen – hierher begab sich unter anderem auch die Kurz-Strache-Bundesregierung auf Klausur. Und auch die erste Klausur der neu gebildeten blau-schwarzen Landesregierung ging Ende Jänner in der ehemaligen Sommerresidenz der steirischen Bischöfe über die Bühne.