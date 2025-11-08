Landeshauptleute: Neues Treffen wird bescheidener

Nach der Luxus-Kritik in Salzburg lädt der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek seine Amtskollegen in der kommenden Woche nach Seggauberg ein. Es wird bescheidener werden. Auf die Runde wartet „viel Gesprächsstoff“, Bundeskanzler Christian Stocker wird aufgrund seiner Rückenoperation nicht in der Steiermark dabei sein.
So luxuriös wie bei der letzten Landeshauptleutekonferenz Anfang Juni im Salzburger Leogang haben es die Landeschefs kommende Woche im Schloss Seggau in der Südsteiermark nicht. Anstelle eines traumhaften Blicks auf hohe Berge und eine perfekte Wellnesslandschaft im 5-Sterne-Hotel sehen die Landeshauptleute diesmal auf Weinberge und den Sulmsee.
Das gepflegte Hotel Schloss Seggau bietet viele Annehmlichkeiten – erspart den Gästen und dem Einlader dennoch Luxus-Kritik. Hier nächtigt man in der Regel unter 200 Euro, im Leoganger Krallerhof über 400 Euro (Listenpreis).
Mario Kunasek, in Leogang erstmals Teilnehmer an einer Landeshauptleutekonferenz, will sich in seiner Funktion als Vorsitzender der hochrangigen Runde im zweiten Halbjahr 2025 als Gastgeber in der Steiermark nichts nachsagen lassen. Seggauberg ist bewährter Austragungsort höchster Polit-Treffen – hierher begab sich unter anderem auch die Kurz-Strache-Bundesregierung auf Klausur. Und auch die erste Klausur der neu gebildeten blau-schwarzen Landesregierung ging Ende Jänner in der ehemaligen Sommerresidenz der steirischen Bischöfe über die Bühne.
Politiker erwartet dichtes Programm
Die Landeshauptleute checken Donnerstagnachmittag in Seggauberg ein, werden dann am Abend per Shuttleservice zum Dinner im feinen, fünf Kilometer entfernten „Kogel 3“ in Kaindorf, laut Eigendefinition „eines der besten Haubenlokale“, verfrachtet.
Im Rahmen dieses Abendessens wird Wilfried Haslauer, in Leogang noch selbst Gastgeber, als nunmehriger Salzburger Landeshauptmann außer Dienst aus der LH-Konferenz verabschiedet und seine Nachfolgerin Karoline Edtstadler in der Runde begrüßt.
Die tatsächliche Konferenz geht schließlich am Freitag über die Bühne. Der nach seiner Rückenoperation rekonvaleszente Bundeskanzler Christian Stocker wird nicht live anwesend sein, aber zugeschaltet.
Mario Kunsaek weiß, dass aufgrund der aktuellen Herausforderungen „viel Gesprächsstoff wartet“. Die Bundesregierung werde über den Stand der Reformpartnerschaft berichten. Und die Landeshauptleute werden am Freitag über die Ergebnisse ihrer Konferenz berichten. Im „Spielsaal“ von Schloss Seggau.
