Meloni: „Bin wegen Trumps Attacke nicht beleidigt“

„Ich habe mich durch Trumps Worte nicht beleidigt gefühlt. Mut bedeutet, zu sagen, was man denkt, auch wenn man nicht einverstanden ist (...). Freunde helfen einander – auch, und vielleicht gerade dann, wenn sie sagen, dass sie nicht derselben Meinung sind“, sagte Meloni. Unterschiedliche Auffassungen stellten die Beziehungen nicht grundsätzlich infrage. „Zuletzt“ habe sie aber nicht mit dem US-Präsidenten gesprochen. Zugleich bekräftigte die Ministerpräsidentin die Entscheidung Italiens, sich nicht an dem Krieg Israels und der USA gegen den Iran zu beteiligen.