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Meloni: „Bin wegen Trumps Attacke nicht beleidigt“

Außenpolitik
22.04.2026 12:29
Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und US-Präsident Donald Trump
Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und US-Präsident Donald Trump(Bild: AP/Evan Vucci)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat gesagt, dass sie den „Mut“ gehabt hätte, US-Präsident Donald Trump offen zu widersprechen. Sie sei wegen Trumps Attacke nicht beleidigt. Wie berichtet, hatte der Präsident gesagt, sich in ihr geirrt zu haben und über sie schockiert gewesen zu sein.

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Meloni hat Trump in der vergangenen Woche kritisiert, weil er sich ablehnend über Papst Leo XIV. geäußert hatte, der den Iran-Krieg verurteilt hatte. Der US-Präsident hatte gefordert, dass Italien und andere europäische NATO-Partner die Vereinigten Staaten gegen den Krieg im Iran unterstützen. In diesem Zusammenhang hatte er Meloni fehlenden Mut vorgeworfen. „Ich dachte, sie hätte Mut, aber ich habe mich geirrt“, sagte Trump.

„Bis heute hielt Präsident Trump Giorgia Meloni für eine mutige Person. Damit lag er nicht falsch, denn sie ist eine Frau, die niemals darauf verzichtet, zu sagen, was sie denkt“, kommentierte Italiens Vizepremier Antonio Tajani. Nun hat auch die Regierungschefin selbst reagiert. Sie habe Trumps Reaktion und die daraus entstandenen Spannungen in Kauf genommen, sagte sie.

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„Ich habe mich durch Trumps Worte nicht beleidigt gefühlt. Mut bedeutet, zu sagen, was man denkt, auch wenn man nicht einverstanden ist (...). Freunde helfen einander – auch, und vielleicht gerade dann, wenn sie sagen, dass sie nicht derselben Meinung sind“, sagte Meloni. Unterschiedliche Auffassungen stellten die Beziehungen nicht grundsätzlich infrage. „Zuletzt“ habe sie aber nicht mit dem US-Präsidenten gesprochen. Zugleich bekräftigte die Ministerpräsidentin die Entscheidung Italiens, sich nicht an dem Krieg Israels und der USA gegen den Iran zu beteiligen.

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