Neues Notenheft von Mozart wurde in Paris entdeckt

Die adelige Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes erhielt rund um 1778 Musikunterricht von Wolfgang Amadeus Mozart. Das belegen mehrere Briefe, die das Musikgenie schrieb. Schwärmte Mozart am Anfang noch von seiner Schülerin, kühlte die Begeisterung im Laufe der Zeit jedoch deutlich ab. Wie und warum, das belegt jetzt ein kürzlich erst gefundenes Notenheft.