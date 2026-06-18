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„Krone“-Kommentar

Endlich Grund zur Freude

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18.06.2026 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Andreas Mölzer
Von Andreas Mölzer
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Am Mittwoch durften sich Herr und Frau Österreicher, oder zumindest die Frühaufsteher unter ihnen, wieder einmal wirklich freuen. Die rot-weiß-rote Nationalmannschaft hat das erste Spiel der Fußballweltmeisterschaft in Kalifornien gegen Jordanien einigermaßen glücklich mit 3:1 gewonnen.

EINERSEITS haben wir derzeit ja wenig Grund zum Lachen: Da war das Schmierentheater um den ORF, die Farce um das Doppelbudget und da ist die Inflation, die uns offenbar auf Dauer begleitet. Steuern, Gebühren und andere Belastungen steigen ständig, die Kaufkraft der Einkünfte, seien es Gehälter oder Pensionen, schrumpft. Die Regierung, ein Bild des Jammers. Das Wetter instabil, einmal zu heiß, einmal zu kalt, einmal Trockenheit, dann wieder Überflutungen. Und von der Weltpolitik gar nicht zu reden.

ANDERERSEITS scheint die Regierung tatsächlich darauf zu spekulieren, dass die Österreicher im Zuge der Fußball-WM den alltäglichen Jammer der heimischen Politik vergessen. Dass wir den parteipolitischen Postenschacher um die ORF-Spitze vergessen, die Inflation, die Realitätsferne des Doppelbudgets und die steigenden Staatsschulden.

So nach dem bewährten Motto, das schon im alten Rom funktionierte: Panem et circenses, Brot und Spiele für das Volk, damit das Versagen der Herrschenden vergessen wird!

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