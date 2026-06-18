Endlich Grund zur Freude

EINERSEITS haben wir derzeit ja wenig Grund zum Lachen: Da war das Schmierentheater um den ORF, die Farce um das Doppelbudget und da ist die Inflation, die uns offenbar auf Dauer begleitet. Steuern, Gebühren und andere Belastungen steigen ständig, die Kaufkraft der Einkünfte, seien es Gehälter oder Pensionen, schrumpft. Die Regierung, ein Bild des Jammers. Das Wetter instabil, einmal zu heiß, einmal zu kalt, einmal Trockenheit, dann wieder Überflutungen. Und von der Weltpolitik gar nicht zu reden.