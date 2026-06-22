Skurrile „Rettung“ von Schlange aus Gartenbiotop

Offenbar wenig „Naturverstand“ haben jene Hausbesitzer, bei denen das völlig normale Schlängeln im Wasser offenbar so große Angst auslöste, dass sie die örtliche Feuerwehr alarmierten. Diese war des Vormittags rasch mit einigen Leuten zur Stelle. Die Helfer entrissen die wohl genauso erschrockene, nützliche Schlange aus ihrem feuchten Zuhause, packten sie in einen Sack – und flugs ging’s ab in die nahe Felixdorfer Au. Auf dass sich die völlig ungiftige Natrix natrix – so ihr zoologisch-lateinischer Name – ins Unterholz und in andere Feuchtbiotope verkrieche.