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Heftige Kritik im Netz

Skurrile „Rettung“ von Schlange aus Gartenbiotop

Niederösterreich
22.06.2026 05:30
Der gut gemeinte Rettungseinsatz für die Ringelnatter aus ihrem Lebensraum löst eine heiße ...
Der gut gemeinte Rettungseinsatz für die Ringelnatter aus ihrem Lebensraum löst eine heiße Diskussion aus.(Bild: FF Felixdorf)
Porträt von Mark Perry
Porträt von René Denk
Von Mark Perry und René Denk

In Panik riefen Gartenbesitzer in Felixdorf in Niederösterreich wegen einer harmlosen Ringelnatter die Feuerwehr zu Hilfe. Diese „Rettung“ der Schlange aus deren natürlichem Lebensraum löste allerdings „bissige“ Kritik im Netz aus.

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Offenbar wenig „Naturverstand“ haben jene Hausbesitzer, bei denen das völlig normale Schlängeln im Wasser offenbar so große Angst auslöste, dass sie die örtliche Feuerwehr alarmierten. Diese war des Vormittags rasch mit einigen Leuten zur Stelle. Die Helfer entrissen die wohl genauso erschrockene, nützliche Schlange aus ihrem feuchten Zuhause, packten sie in einen Sack – und flugs ging’s ab in die nahe Felixdorfer Au. Auf dass sich die völlig ungiftige Natrix natrix – so ihr zoologisch-lateinischer Name – ins Unterholz und in andere Feuchtbiotope verkrieche.

„Shitstorm“ auf Facebook
Die gut gemeinte Tierrettung löste auf Facebook einen „Schlangenstorm“ aus. „Wovor musste die Schlange gerettet werden? Vorm Ertrinken?“, postete eine Leserin unter dem Beitrag. Ein anderer User bittet die Gartenbesitzer, „zuerst das Hirn einzuschalten“ und sich schlauzumachen oder gleich in eine Wohnung zu ziehen.

Kritisiert wird auch der „unnötige Feuerwehreinsatz“. Zur Ehrenrettung der Kameraden, die 30 Minuten im Einsatz waren: Sie konnten nicht wissen, ob nicht tatsächlich eine exotische Schlange, wie eine Anakonda oder ein Python, ins Wasser geschlüpft war.

Die Schlange wurde aus dem Biotop „gerettet“.
Die Schlange wurde aus dem Biotop „gerettet“.(Bild: FF Felixdorf)

Kein Grund, Tier zu entfernen
„Wildeinsätze nehmen in letzter Zeit zu. Denn die rare Fauna erobert sich vor allem in den immer zahlreicheren Naturgärten ihren Lebensraum zurück“, weiß Umweltdachverbands-Ehrenpräsident Dr. Gerhard Heilingbrunner aus dem „Schlangen“-idyllischen Yspertal. Die Feuerwehr Guntramsdorf hat sich jedenfalls gründlich damit auseinandergesetzt und stellt die Frage, ob eine Schlange im Garten wirklich immer ein Fall für die Feuerwehr sein müsse.

Jedenfalls bestehe kein Grund zur Panik und es gebe eigentlich keinen Grund, das Tier aus seinem Lebensraum zu entfernen. Auch betonen die Florianis die Nützlichkeit von Ringelnatter & Co: Sie vertilgen Ratten und Mäuse und anderes unerwünschtes Getier.

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