Skurrile „Rettung“ von Schlange aus Gartenbiotop

In Panik riefen Gartenbesitzer in Felixdorf in Niederösterreich wegen einer harmlosen Ringelnatter die Feuerwehr zu Hilfe. Diese „Rettung“ der Schlange aus deren natürlichem Lebensraum löste allerdings „bissige“ Kritik im Netz aus.
Offenbar wenig „Naturverstand“ haben jene Hausbesitzer, bei denen das völlig normale Schlängeln im Wasser offenbar so große Angst auslöste, dass sie die örtliche Feuerwehr alarmierten. Diese war des Vormittags rasch mit einigen Leuten zur Stelle. Die Helfer entrissen die wohl genauso erschrockene, nützliche Schlange aus ihrem feuchten Zuhause, packten sie in einen Sack – und flugs ging’s ab in die nahe Felixdorfer Au. Auf dass sich die völlig ungiftige Natrix natrix – so ihr zoologisch-lateinischer Name – ins Unterholz und in andere Feuchtbiotope verkrieche.
„Shitstorm“ auf Facebook
Die gut gemeinte Tierrettung löste auf Facebook einen „Schlangenstorm“ aus. „Wovor musste die Schlange gerettet werden? Vorm Ertrinken?“, postete eine Leserin unter dem Beitrag. Ein anderer User bittet die Gartenbesitzer, „zuerst das Hirn einzuschalten“ und sich schlauzumachen oder gleich in eine Wohnung zu ziehen.
Kritisiert wird auch der „unnötige Feuerwehreinsatz“. Zur Ehrenrettung der Kameraden, die 30 Minuten im Einsatz waren: Sie konnten nicht wissen, ob nicht tatsächlich eine exotische Schlange, wie eine Anakonda oder ein Python, ins Wasser geschlüpft war.
Kein Grund, Tier zu entfernen
„Wildeinsätze nehmen in letzter Zeit zu. Denn die rare Fauna erobert sich vor allem in den immer zahlreicheren Naturgärten ihren Lebensraum zurück“, weiß Umweltdachverbands-Ehrenpräsident Dr. Gerhard Heilingbrunner aus dem „Schlangen“-idyllischen Yspertal. Die Feuerwehr Guntramsdorf hat sich jedenfalls gründlich damit auseinandergesetzt und stellt die Frage, ob eine Schlange im Garten wirklich immer ein Fall für die Feuerwehr sein müsse.
Jedenfalls bestehe kein Grund zur Panik und es gebe eigentlich keinen Grund, das Tier aus seinem Lebensraum zu entfernen. Auch betonen die Florianis die Nützlichkeit von Ringelnatter & Co: Sie vertilgen Ratten und Mäuse und anderes unerwünschtes Getier.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.