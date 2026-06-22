Früher Anpfiff sorgt beim Team für Kopfzerbrechen

„Wenn ich in der Früh aufstehe, dann dürfen mich meine Frau und Kinder nicht anreden, das ist ein absolutes Tabu“, zählt sich Marko Arnautovic selbst zu den absoluten Morgenmuffeln. Aber heute wird sich auch Österreichs Rekordteamspieler den Wecker auf 6 Uhr gestellt haben: „Dann wird es bis 12 Uhr schon gehen.“ Ein Problem, das die Jungväter wie Lienhart, Posch, Friedl und Co. nicht haben, sie sind in den USA, weil so gewohnt, stets die Ersten beim Gleitzeit-Frühstück (zwischen 7.30 und 10.30 Uhr).