Russen jagten wohl eigenes Öl-Depot in die Luft

Das sorgt in der Bevölkerung zusätzlich für Unmut. Während sich ein „schwarzer Regen“ aus Rußpartikeln über die Hauptstadt legte, sprach Putin über Wirtschaft und eine „multipolare Weltordnung“, den Angriff auf seine Hauptstadt erwähnte er mit keinem Wort. Fotomontagen, die den lächelnden Präsidenten neben der brennenden Raffinerie zeigten, überfluteten das Netz. Ein zynischer Witz machte die Runde: „Warum hat die Luftabwehr nicht funktioniert? Weil Putin sie mit nach Kasan genommen hat.“