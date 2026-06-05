18 schwerkranke Katzen aus Horror-Haltung gerettet

Die übrigens nur passieren konnte, weil die Katzenhalterin überzeugt war, dass es Tierquälerei sei, die Katzen tierärztlich versorgen zu lassen. „Sie ließ sie daher lieber sterben, als sie einem Veterinärmediziner zur Behandlung zu überlassen“, kritisieren die Tierschützer.

Kostenintensiver Kampf

Die 18 Vierbeiner wurden auf die Tierheime Krems, St. Pölten und den Dechanthof in Mistelbach aufgeteilt, wo man nun verzweifelt um das Leben der Samtpfoten kämpft. Und gleichzeitig auch um Spenden bittet: Denn die hohen Tierarztkosten belasten die Budgets der Einrichtungen massiv. Die betroffene Halterin wurde angezeigt, auch der Sozialdienst und der Amtsarzt wurden mittlerweile eingeschaltet.