Labour verliert Nachwahl in Hochburg Manchester

Der britische Premierminister sah sich zuletzt wiederholt mit Rücktrittsforderungen konfrontiert – auch im Zusammenhang mit dem Skandal um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Starmer hatte Anfang vergangenen Jahres den britischen Politiker Peter Mandelson zum US-Botschafter ernannt, obwohl er bereits wusste, dass Mandelson nach Epsteins Verurteilung 2008 weiterhin Kontakt zu dem Sexualstraftäter gehalten hatte. Zwei von Starmers engsten Beratern traten wegen der Affäre bereits zurück. Der Premierminister erklärte hingegen, im Amt bleiben zu wollen.