Starmer: „In Armut und Arbeitslosigkeit gefangen“

Es müsse jedoch auch der Wohlfahrtsstaat selbst reformiert werden. „Wenn man einfach abgeschrieben wird, weil man neurodivergent oder behindert ist, kann man jahrzehntelang in einem Kreislauf aus Arbeitslosigkeit und Abhängigkeit gefangen sein“, hieß es weiter. Das „kostet das Land Geld, ist schlecht für unsere Produktivität und kostet vor allem Chancen und Potenzial.“ Es sei daher notwendig, Anreize abzuschaffen, „die das Potenzial unserer jungen Menschen hemmen.“