Swimming is NOT free
Influencers are causing a stir at the Vienna Police Pool
Good intentions are often the opposite of good results. Right now, the police swimming pool on the Old Danube in Vienna is having to deal with misleading posts on social media. Let us set the record straight!
Rainhard Fendrich already knew in his legendary Austropop hit “Oben ohne” that the city’s heat can be brutal in the summer. And he also knew that the only way to get the refreshment you need is by taking a dip. Two Viennese influencers recently took this as an opportunity to pay a visit to the Alte Donau.
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