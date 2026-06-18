WM: Heißer Auftritt – aber kein Glücksbringer

Auch bei der EM 2024 in Deutschland war sie mit dabei. Kroatien musste damals schon nach der Vorrunde die Segel streichen. Und auch beim schwierigen WM-Auftakt am Mittwoch gegen England konnte der Kultfan nicht als Glücksbringer glänzen. Das Spiel ging aus Sicht der Kroaten mit 2:4 verloren.