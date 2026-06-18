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Edelfan in Dallas

WM: Heißer Auftritt – aber kein Glücksbringer

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
18.06.2026 16:18
Ivana Knöll wurde auch bei der WM 2026 zum Hingucker.
Ivana Knöll wurde auch bei der WM 2026 zum Hingucker.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/knolldoll)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Einmal mehr hat Ivana Knöll bei einem Fußball-Großereignis die Blicke auf sich gezogen! Kroatiens Edelfan zeigte beim ersten WM-Auftritt von Luka Modric und Co. viel nackte Haut, brachte am Ende jedoch kein Glück.

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Beim ersten WM-Spiel ihrer Kroaten gegen England präsentierte sich Ivana Knöll in Hot Pants und einem Oberteil, das nur wenige Stellen ihres Körpers bedeckte. „Auf geht’s Kroatien“, schrieb sie zu ihrem Beitrag auf Instagram. Und: „Wir sind wieder da!“

Passend zum Spielort in Texas trug sie übrigens Cowboystiefel.

Internet-Phänomen
Zur Erinnerung, Ivana Knöll ist ein Internet-Phänomen mit knapp drei Millionen Followern auf Instagram. Erstmals praktisch weltweit für Furore sorgte sie vor vier Jahren, als sie bei der WM in Katar die Stadien mit relativ knappen und freizügigen Outfits enterte, um ihrem kroatischen Nationalteam die Daumen zu drücken.

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Auch bei der EM 2024 in Deutschland war sie mit dabei. Kroatien musste damals schon nach der Vorrunde die Segel streichen. Und auch beim schwierigen WM-Auftakt am Mittwoch gegen England konnte der Kultfan nicht als Glücksbringer glänzen. Das Spiel ging aus Sicht der Kroaten mit 2:4 verloren. 

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