Auf Rekordjagd! Kane holt England-Legenden ein

Schließt auch zu Beckham auf

Kurz vor der Halbzeit köpfte Kane dann noch zum Doppelpack und schloss zu Lineker auf. In der zweiten Halbzeit verpasste er einen weiteren Treffer. Doch es ist davon auszugehen, dass sich der Bayern-Stürmer im weiteren Verlauf des Turniers noch alleine an die Spitze setzen wird. Immerhin ist nichts weniger als der WM-Titel als Ziel ausgerufen.