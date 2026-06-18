Auf Rekordjagd! Kane holt England-Legenden ein

Harry Kane ist auch bei der WM auf Rekordjagd! Beim Auftaktspiel seiner Engländer gegen Kroatien (4:2) schloss der Bayern-Stürmer gleich zu zwei Legenden seines Heimatlandes auf.
Zehn WM-Tore stehen jetzt auf dem Konto von Harry Kane. Damit genauso viele, wie auf jenem von England-Legende Gary Lineker, dem bisherigen WM-Rekordtorschützen der „Three Lions“. Nun teilt sich das Duo an der Spitze. Zumindest vorerst, denn während Lineker seine Fußballschuhe längst an den Nagel gehängt hat, ist Kane in bestechender Form.
Denn im Auftaktmatch gegen Kroatien war der 32-Jährige gleich doppelt erfolgreich. Wenngleich er seinen neunten WM-Treffer per Elfmeter erst im Nachgang erzielen konnte. Im ersten Versuch scheiterte er an Torwart Dominik Livakovic, der allerdings die Linie zu früh verlassen hatte. Die daraus resultierende Wiederholung des Elfmeters verwandelte Kane schließlich souverän.
Schließt auch zu Beckham auf
Kurz vor der Halbzeit köpfte Kane dann noch zum Doppelpack und schloss zu Lineker auf. In der zweiten Halbzeit verpasste er einen weiteren Treffer. Doch es ist davon auszugehen, dass sich der Bayern-Stürmer im weiteren Verlauf des Turniers noch alleine an die Spitze setzen wird. Immerhin ist nichts weniger als der WM-Titel als Ziel ausgerufen.
Und auf diesem Weg hat Kane auch eine weitere England-Legende eingeholt. Denn durch seine Treffer ist er neben David Beckham erst der zweite Spieler der „Three Lions“, der bei drei verschiedenen Weltmeisterschaften als Torschütze erfolgreich war.
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