Für diese ungewöhnliche Szene wird Kane gefeiert

Wenn man sich diese Aktion in der Defensive anschaue, sagte Trainer Thomas Tuchel, „dann weiß man alles über seine Leistung heute. Eine komplette Leistung, ein absoluter Leader“, sagte der Deutsche. Er wiederum erhielt Lob von Kane für seine Worte in der Halbzeit. „Er hat eine großartige Ansprache gehalten, um ehrlich zu sein“, erzählte Kane. „Er hat uns gesagt, wir sollen die Fesseln abwerfen, uns beruhigen. (...) Lasst uns einfach loslegen und der Welt zeigen, wer wir sein können.“