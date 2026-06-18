Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erhalt des Riesentors

Ringen um Stephansdom als Wiens „Stadt-Lexikon“

Wien
18.06.2026 16:00
Auf Augenhöhe mit den filigranen Figuren auf dem Riesentor von St. Stephan zeigt sich: Bis heute ...
Auf Augenhöhe mit den filigranen Figuren auf dem Riesentor von St. Stephan zeigt sich: Bis heute haben die Heiligen gesunde rote Wangen.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

30 Jahre nach der großen Restaurierung des Riesentors des Stephansdoms geht es mehr denn je um den Erhalt für die Zukunft. Die Verantwortlichen sind damals wie heute dieselben. Sie müssen sich die Frage stellen, ob sie das „Stadt-Lexikon“ Wiens auch für die Zukunft lesbar erhalten haben.

0 Kommentare

Vor dem Stephansdom stehen – vermutlich bis Spätherbst – wieder Gerüste: Drei Jahrzehnte nach der grundlegenden Restaurierung des Riesentors, die sensationelle Erkenntnisse über dessen einstige Farbenpracht zutage brachte und damit die gesamte Kunstgeschichte gehörig durchrüttelte, gilt es jetzt, das Tor auch für kommende Generationen zu sichern.

Lebenswerk auf dem Prüfstand
Für die damals wie heute Verantwortlichen schließt sich damit ein Kreis: Dombaumeister Wolfgang Zehetner und Bundesdenkmalamt-Verantwortlicher Johann Nimmrichter waren damals „frisch g’fangt“ (Nimmrichter) und übergeben ihr Erbe bald an die nächste Generation.

Zehetner (links) und Nimmrichter blicken zurück auf ihr Lebenwerk
Zehetner (links) und Nimmrichter blicken zurück auf ihr Lebenwerk(Bild: Eva Manhart)

Die ebenso überraschenden wie bahnbrechenden Erkenntnisse über das Riesentor zwangen damals zu einiger Improvisation. Nach 30 Jahren mit gewaltigen technischen Fortschritten müssen sie sich selbst auf den Prüfstand stellen und fragen, ob sie damals alles richtig gemacht haben. Die Kurzfassung der Antwort: Ja, aber man kann es inzwischen noch besser machen.

Die Rekonstruktion eines Details zeigt, wie farbenprächtig das Portal zum Dom ursprünglich war.
Die Rekonstruktion eines Details zeigt, wie farbenprächtig das Portal zum Dom ursprünglich war.(Bild: Dombauhütte, Nimmrichter)

Was das Riesentor alles erzählt
Künftig wird etwa ein „quasi unsichtbares“ (Zehetner) Vordach das Gesims des Tors vor Regen schützen. Feuchtigkeit und nicht Luftverschmutzung ist das größte Problem für den Dom. Die Wiener Luft sei inzwischen teilweise sogar „zu sauber“ für Konservatoren, erzählt Nimmrichter: Statt schwarzem Ruß und Hausbrand greifen inzwischen Algen und Flechten, die früher keine Überlebenschance hatten, die Bausubstanz an.

Die rosa Punkte bezeichnen besonders exponierte Stellen, an denen der Zustand des Riesentors ...
Die rosa Punkte bezeichnen besonders exponierte Stellen, an denen der Zustand des Riesentors vertieft untersucht wird.(Bild: Eva Manhart)
Über enge Gerüste kommt man bis auf die Höhe von zwei Stockwerken und damit zum Bogen des ...
Über enge Gerüste kommt man bis auf die Höhe von zwei Stockwerken und damit zum Bogen des Riesentors.(Bild: Eva Manhart)
Auch die Jesus-Abbildung mitten über dem Tor zeigt noch deutliche Spuren der einstigen ...
Auch die Jesus-Abbildung mitten über dem Tor zeigt noch deutliche Spuren der einstigen Vergoldung.(Bild: Eva Manhart)
Aus der Nähe zeigt sich, wie detailreich und charakterstark die rund 800 Jahre alten Skulpturen ...
Aus der Nähe zeigt sich, wie detailreich und charakterstark die rund 800 Jahre alten Skulpturen sind.(Bild: Eva Manhart)

Es geht nicht nur um den Erhalt eines Wahrzeichens und Baujuwels: Nimmrichter sieht im Tor ein „Stadt-Lexikon“: Genau kann er etwa jeden einzelnen Stein im Tor ausmachen, der noch aus Resten von römischen Befestigungswällen stammt. Ursprünglich waren zudem nicht nur die Figuren, sondern auch die Wände bemalt: hell mit roten Fugen, „weil sie‘s genau so gemacht haben wie gegenüber“. Das Gegenüber waren ebenfalls noch Reste römischer Mauern.

Riesentor könnte zu „Tor durch die Zeit“ werden
Dazu kommen über die Jahrhunderte verschiedene Schichten an Bemalung der Figuren: Mehrmals wurde das Riesentor jeweils nach dem Geschmack der Zeit komplett neu bemalt. Man müsse sich den Dom den längsten Teil seiner Geschichte „knallbunt“ vorstellen, so Nimmrichter. Noch bis in die 1960er wurden Jahrhunderte alte Farbreste mit Absicht entfernt, weil auch das ebenmäßige Aussehen und der Blick auf den nackten Stein aus der Sicht von Konservatoren nur eine von vielen Moden ihrer Zeit ist.

Lesen Sie auch:
Erstmals seit 30 Jahren – und das wohl auch für die nächsten 80 bis 100 Jahre – ist der Südturm ...
Krone Plus Logo
„Zeitzeuge“ Steffl
Welche Geheimnisse der Stephansdom seit 1945 hütet
24.10.2025
Historischer Blick
Ganze Generation sah den Stephansdom noch nie so
19.10.2025

Vielleicht macht moderne Technik das Riesentor aber bald auch zu einem Tor durch die Zeit: Wie die „Krone“ erfuhr, wird vom Wiener Landeskonservatoriat an technischen Möglichkeiten getüftelt, um das Tor stundenweise nach Sonnenuntergang in der originalen Farbgebung zu beleuchten, damit die Wienerinnen und Wiener von heute das Tor erstmals wieder exakt so sehen können wie ihre Vorfahren vor 800 Jahren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
18.06.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
21° / 30°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
21° / 30°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
20° / 29°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
19° / 29°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
19° / 30°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
„Brennpunkt Medien“
Social-Media-Gefahr und große Medienkrise
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Skandal um Kultmusiker
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
Die Kinderherzen lachen, viele Eltern sind aber über das Vorbild für die jüngste Attraktion in ...
Wirbel um Freizeitpark
Diese „Oreschnik“-Rakete ist für Kinder gemacht
Iran-USA-Deal
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
254.264 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
156.293 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
108.867 mal gelesen
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1741 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1482 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Innenpolitik
„Geldkoffer“: FPÖ muss Ukraine-Vorwurf widerrufen
814 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker muss seine Behauptung über Außenministerin Beate ...
Mehr Wien
Erhalt des Riesentors
Ringen um Stephansdom als Wiens „Stadt-Lexikon“
Bis zu 700 Euro
„Mozartverkäufern“ drohen jetzt hohe Strafen
Sonne und Gewitter
Hitzewelle steuert in Wien auf ersten Höhepunkt zu
Flucht aus dem Fenster
Home Invasion: Paar attackiert und ausgeraubt
Sport Tv Logo
Veilchen wollen Flügel
Der Wunschspieler der Austria ist ein Deutscher
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf