Ringen um Stephansdom als Wiens „Stadt-Lexikon“

Riesentor könnte zu „Tor durch die Zeit“ werden

Dazu kommen über die Jahrhunderte verschiedene Schichten an Bemalung der Figuren: Mehrmals wurde das Riesentor jeweils nach dem Geschmack der Zeit komplett neu bemalt. Man müsse sich den Dom den längsten Teil seiner Geschichte „knallbunt“ vorstellen, so Nimmrichter. Noch bis in die 1960er wurden Jahrhunderte alte Farbreste mit Absicht entfernt, weil auch das ebenmäßige Aussehen und der Blick auf den nackten Stein aus der Sicht von Konservatoren nur eine von vielen Moden ihrer Zeit ist.