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Kroatischer Gegner

Austria Wien trifft in CL-Quali auf Hajduk Split

Frauenfußball
18.06.2026 17:09
Der erste Gegner der Austria-Frauen in der CL-Quali ist ein kroatischer …
Der erste Gegner der Austria-Frauen in der CL-Quali ist ein kroatischer …(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Fußballerinnen von Meister Austria Wien treffen in der zweiten Quali-Runde der Champions League auf Hajduk Split!

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Das ergab die Auslosung in Nyon am Donnerstag.

Gewinnt das Team von Stefan Kenesei sein Halbfinale am 5. August, trifft es auf den Sieger der Partie ZNK Mura (SLO) gegen Farul Constanta (ROU).

Nur der Gewinner des Mini-Turniers erreicht die dritte und finale Quali-Runde vor dem Hauptbewerb. Der Spielort wird erst definiert.

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