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Sonne und Gewitter

Hitzewelle steuert in Wien auf ersten Höhepunkt zu

Wien
18.06.2026 13:40
Steigende Temperaturen und viel Sonne – perfektes Badewetter steht bevor. Doch nicht jeder ...
Steigende Temperaturen und viel Sonne – perfektes Badewetter steht bevor. Doch nicht jeder verträgt die Hitze gut.(Bild: Krone-Collage/APA/TOBIAS STEINMAURER, Malena Brenek)
Porträt von Alexander Schönherr
Von Alexander Schönherr

Das Hoch „Gorgias“ heizt Ostösterreich kräftig ein. Am Samstag könnte die 36-Grad-Marke fallen, ein Wochenende mit strahlendem Sonnenschein steht bevor – aber auch mit Gewittern ist zu rechnen. Also Vorsicht bei Ausflügen ins Gebirge. 

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Das Wasser in der Alten Donau misst 23 Grad, die Freibäder rüsten sich für einen Ansturm. Sonnenliebhabern und Badenixen verspricht das Wochenende (fast) perfekte Bedingungen. Die aktuelle Hitzewelle erreicht ihren ersten Höhepunkt.

Am Samstag könnte die 36-Grad-Marke fallen, so Wetterexperte Nikolas Zimmermann von Ubimet. Aber Achtung: Stellenweise ist mit Gewittern und kurzen, heftigen Regengüssen zu rechnen. Denn Hoch „Gorgias“, das sich von Frankreich und Spanien zu uns schiebt, hat Feuchtigkeit in sich.

Die Ozon-Belastung kann erheblich steigen. Sportliche Aktivitäten sollten an die Randzeiten des Tages verlegt und nicht zur größten Hitze (15 bis 17 Uhr) praktiziert werden. Viel trinken und ein guter Sonnenschutz sind ohnehin ein guter Rat.

Kommende Woche geht es in ähnlich hoher Schlagzahl weiter. Metereologe Thomas Turecek von GeoSphere Austria rechnet mit 33 bis 35 Grad am Dienstag und Mittwoch. Weiter in die Ferne werden die Prognosen unsicher.

Samariterbund warnt vor Gefahren bei Hitze
Den einen freut es („endlich Sommer, endlich heiß“). Anderen bereiten die steigenden Temperaturen Probleme. Sind sie doch eine Belastung für den menschlichen Körper. Jedes Jahr sterben in Österreich mehr Menschen an den Folgen von Hitze als bei Verkehrsunfällen auf der Straße, sagt der Samariterbund.

„Hitzeerschöpfung, Sonnenstich und Kreislaufprobleme sind die häufigsten Folgen – bis hin zu Hitzestau oder Kollaps“, erklärt Chefarzt Michael Gruska. Bei kritischen Anzeichen (Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit) sollte die Rettung unter der Nummer 144 verständigt werden, rät der Mediziner. Die Einsatzkräfte verzeichnen an sehr heißen Tagen um 20 Prozent mehr medizinische Notfälle als im Jahresschnitt.

Bei kritischen Anzeichen: Rettung unter 144 rufen.
Bei kritischen Anzeichen: Rettung unter 144 rufen.(Bild: DimaBerlin - stock.adobe.com)

Caritas eröffnet in Pfarren kühle Oasen
Die Caritas hat nun 24 „rettende“ Kühloasen in Pfarrgärten in Wien und Niederösterreich eingerichtet. Besucher erhalten dort kostenlos gekühlte Getränke und kleine Mahlzeiten. „Obdachlose Menschen sind der Hitze meist schutzlos ausgeliefert. Auch Menschen mit niedrigem Einkommen in schlecht isolierten Wohnungen können den extremen Temperaturen kaum entfliehen“, so Caritasdirektor Klaus Schwertner. Im Vorjahr zählten die Oasen 6.380 Gäste.

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