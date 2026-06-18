Hitzewelle steuert in Wien auf ersten Höhepunkt zu

Samariterbund warnt vor Gefahren bei Hitze

Den einen freut es („endlich Sommer, endlich heiß“). Anderen bereiten die steigenden Temperaturen Probleme. Sind sie doch eine Belastung für den menschlichen Körper. Jedes Jahr sterben in Österreich mehr Menschen an den Folgen von Hitze als bei Verkehrsunfällen auf der Straße, sagt der Samariterbund.