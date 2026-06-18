Diese WM-Mysterien geben uns noch immer Rätsel auf

„X-Factor: Das Unfassbare“ lässt grüßen! Wer die kultige Mystery-Serie nicht kennt: Mehrere Kurzgeschichten warten jede für sich mit einem mysteriösen, meist übersinnlich anmutenden Finale auf. Dann schaltet sich Moderator James Brolin bzw. später Jonathan Frakes mit mehr oder minder passenden Floskeln ein und der Zuseher soll erraten, ob sich die Story wirklich zugetragen habe oder schlicht der Phantasie der Autoren entsprungen sei.

Wir machen es Ihnen leichter, phantasieren uns nichts zusammen. Diese WM-Mysterien sind real: