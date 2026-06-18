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GAK rüstet auf:

„Holländische Rakete“ im roten Dress

Fußball National
18.06.2026 16:39
Tino Wawra (l.) holte mit Anthony Smits einen neuen Stürmer an Bord.
Tino Wawra (l.) holte mit Anthony Smits einen neuen Stürmer an Bord.(Bild: GAK)
Porträt von Volker Silli
Von Volker Silli

Der GAK holte nach dem Abgang von Millionen-Stürmer Ramiz Harakate einen pfeilschnellen Angreifer-Ersatz aus Alkmaar.

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Der GAK 1902 verstärkt sich im Angriff mit einem pfeilschnellen Angreifer aus Hollands Spitzennachwuchs: Anthony Smits wurde vom AZ Alkmaar fix verpflichtet und unterschrieb nach medizinischen Checks bei den Roten einen Vertrag bis Sommer 2028.

Anthony Kevin Smits, geboren am 21. Mai 2005, wurde beim AZ Alkmaar ausgebildet, bei einer der besten Talenteschmieden der Niederlande. Im März 2023 gab der 182 cm große Offensivspieler sein Debüt für Jong AZ in der zweiten niederländischen Spielklasse. Für die zweite Mannschaft der Alkmaarer kam er auf rund 30 Einsätze, in denen ihm 4 Tore und 2 Vorlagen gelangen.

„Ein echter Potenzialspieler!“
International zeigte Smits in der UEFA Youth League auf. In zehn Spielen erzielte er fünf Tore, unter anderem gegen Benfica Lissabon und bei Real Madrid. Der Niederländer, der auch die Staatsbürgerschaft von Surinam besitzt, gilt als einer der spannendsten Tempospieler seines Jahrgangs.

GAK-Sportchef Tino Wawra glaubt, einen echten Coup gelandet zu haben: „Wie Ismael Guerti ist auch Anthony Smits ein echter Potenzialspieler, der irgendwann für den GAK viel Geld abwerfen könnte. Anthony bringt außergewöhnliche Schnelligkeit mit, ist auf die Strecke gesehen sogar noch schneller als Ramiz Harakate. In Umschaltsituationen ist er eine Waffe, die mit ihrem Tempo Spiele verändern kann. Wir sind überzeugt, dass er perfekt zu unserer Spielidee passt.“ 

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