„Holländische Rakete“ im roten Dress

GAK-Sportchef Tino Wawra glaubt, einen echten Coup gelandet zu haben: „Wie Ismael Guerti ist auch Anthony Smits ein echter Potenzialspieler, der irgendwann für den GAK viel Geld abwerfen könnte. Anthony bringt außergewöhnliche Schnelligkeit mit, ist auf die Strecke gesehen sogar noch schneller als Ramiz Harakate. In Umschaltsituationen ist er eine Waffe, die mit ihrem Tempo Spiele verändern kann. Wir sind überzeugt, dass er perfekt zu unserer Spielidee passt.“